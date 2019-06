Emission du 16 juin - Les Décodeurs RTBF - 16/06/2019

FOCUS 1 / Disparition des caricatures au NYT, la liberté d’expression en danger ?

La décision du New York Times d’arrêter de publier des caricatures, « pour ne plus choquer », a fait énormément réagir ces derniers jours. Depuis quelques années, c’est toute la profession de caricaturiste qui souffre. Retour sur une décision loin d’être anodine avec Cécile Bertrand, caricaturiste, et Jean-Jacques Jespers, ancien journaliste et professeur à l'ULB.



FOCUS 2 / Pilote.Media, fin de la saison 1

Au mois de novembre 2018, nous nous intéressions au lancement d’une nouvelle plateforme dans le monde des médias : Pilot.media. L’objectif de la plateforme : offrir à chacun la possibilité de devenir son propre média. Et nous posions la question suivante : Faut-il considérer que chacun peut être journaliste ou faut-il assurer un « label de qualité journalistique ».

Aujourd’hui, la première promotion de la plateforme touche au but et il est l’heure de tirer un premier bilan. En compagnie de Damien Van Achter, co-fondateur de la plateforme, et Constance Cousin, une des "pilotes", dont le projet, Dooble Impact, a vu le jour à travers le programme Pilote.Media.



Nouvelles Technologies / Faites dire n’importe quoi à n’importe qui Les exemples se multiplient : il est désormais possible, sur une vidéo, de faire dire à quelqu’un quelque chose qu’il ou elle n’a jamais prononcé. C’est ce que les anglophones appellent les deepfake. Dernièrement on a pu entendre Mark Zuckerberg se vanter de détenir des milliards d’informations privées volées. Tout cela est bien entendu extrêmement questionnant, surtout que des chercheurs ont mis au point, avec la complicité d’Adobe, un algorithme qui simplifie grandement la création de ce type de vidéo. Une chronique de Gilles Quoistiaux, à vérifier.



Tendances Pub / Proximus et sa nouvelle plateforme Proximus a annoncé cette semaine l’arrivée de sa nouvelle plateforme : Pickx. Nouveau nom, nouveau décodeur et… de la publicité ciblée. Qu’est-ce que la publicité ciblée dans un environnement télé ? Qu’est-ce que cela implique pour le consommateur ? Réponses avec Frédéric Brébant.



L’Autre Web / 1000 degrés, le podcast judiciaire débarque en France C’est une vieille histoire. Elle remonte au 16 décembre 1994. Les faits se déroulent à Portet-sur-Garonne, près de Toulouse. Ce matin-là, comme chaque matin, les époux Hernandez se rendent dans leur petite société de fabrication de lentilles, Médilens. Un colis les attend. C’est en l’ouvrant que survient le drame : une violente explosion qui les blesse grièvement.

Pendant plusieurs mois, les journalistes Adèle Humbert et Emilie Denètre ont travaillé sur cette vieille affaire. Et elles ont fait de cette enquête un passionnant podcast judiciaire, 1000 degrés, un genre encore peu exploré dans l’espace francophone. Une chaleureuse chronique d’Elisabeth Debourse.

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT