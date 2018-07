Emission du 10 juillet - 10/07/2018

L'actu, ce sont eux qui la font, c'est avec VOUS que nous en rions ! Autour de WALID en ce mardi, pour "déconner" les infos du jour et livrer leurs humeurs : Christophe Bourdon, Aurore Van de Winkel, Manu Di Pietro et Michaël Albas. Avec bien sûr une presque star du jour, un 'qui a dit' des plus équivoques et un petit (re)tour dans l'Histoire en compagnie de Laurent Dehossay, ainsi qu'un journal des mauvaises nouvelles... quel programme mes amis ! Sans oublier un cadeau Pool Party offerts par Geronimo.