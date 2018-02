Emission du 04 février 2018 - Les Décodeurs - 04/02/2018

Les jeunes sont-ils les cibles idéales des théories du complot ? Une étude récente démontrait qu’en France, 79% des personnes interrogées croyaient en au moins une théorie du complot. Les jeunes sont particulièrement perméables à ces fausses informations. Pourquoi, et comment les en protéger ? On en parle avec nos invitées, Marie Peltier, chercheuse, enseignante et auteure de " L’ère du complotisme ", et Delphine Jenart, directrice adjointe du Mundanéum, qui organise en ce moment des ateliers de pensée critique destiné au public scolaire. La chronique Nouvelles Technologies – Gilles Quoistiaux Facebook a interdit toutes les publicités liées aux crypto-monnaies. Trop spéculatives, trop dangereuses ? Est-ce du coup une forme de censure publicitaire ? On en parle avec Gilles Quoistiaux. La chronique Tendances Pub – Frédéric Brébant Dimanche soir aux États-Unis, tout le monde aura les yeux rivés sur le petit écran : ce sera la finale du Super Bowl, un évènement médiatique dont la portée publicitaire est incomparable. Incomparable et…révélateur des tendances du moment en matière de publicité. Indignation permanente, le modus operandi des Réseaux Sociaux ? Un sujet délicat lancé sur les réseaux sociaux, et la machine s’emballe : impossible d’avoir une position nuancée, ou de poser des arguments, il faut être pour ou contre, définir son camp. On l’a vu avec le #balancetonporc, ou avec l’accueil des migrants du Parc Maximilien récemment. Ces camps qui n’ont pas le même avis se polarisent, s’insurgent, s’insultent ! Au point que l’on se demande ce que les médias sociaux ont encore de social. Qu’est-ce qui explique ce processus de cristallisation des positions et existe-t-il encore des espaces de discussions sereins sur internet ? On en parle avec nos invités, Paul Vacca, romancier, essayiste et chroniqueur pour Trends Tendance et Guy Haarscher, philosophe. La chronique l’Autre Web – Lucie Rezsöhazy C’est le grand retour de la newsletter. Pas celle qui pourrit nos boites mails, mais celle qui, au départ d’une thématique particulière, agrège des contenus intéressants, drôles, et bien ficelés. Les milieux féministes l’ont bien compris et s’adressent ainsi à leur communauté, comme un nouveau média d’information alternative.

Émission Les Décodeurs RTBF