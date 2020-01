Le Mug - Invité 2 : Un festival 100% feminin sur Auvio

On en parle avec Marie Vermeiren, l'une des fondatrices du festival « Elles Tournent-Dames Draaien » qui chaque année récit des centaines d’œuvres envoyées par des réalisatrices du monde entier. Un festival à découvrir du 23 au 26 janvier et qui présente une compilation importante qui tente de faire connaître durant les quatre jours de festival un maximum de réalisatrice. Cette douzième édition promet d’être un nouveau voyage cinématographique aux quatre coins du globe animé par l’envie de rencontrer les réalisatrices d’ici et d’ailleurs.