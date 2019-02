Élisabeth Quin - Entrez sans frapper - 28/02/2019

L'auteur et journaliste française, qui présente le magazine d'information quotidien « 28 minutes » sur Arte, Élisabeth Quin pour son récit "La nuit se lève" (Grasset).



"La vue va de soi, jusqu'au jour où quelque chose se détraque dans ce petit cosmos conjonctif et moléculaire de sept grammes, objet parfait et miraculeux, nécessitant si peu d'entretien qu'on ne pense jamais à lui..."



Élisabeth Quin découvre que son œil est malade et qu'un glaucome altère, pollue, opacifie tout ce qu'elle regarde. Elle risque de perdre la vue. Alors commence le combat contre l'angoisse et la maladie, nuits froissées, peur de l'aube, fragilité de cet œil soudain osculté, trempé de collyres, dilaté, examiné, observateur observé...

Émission Entrez sans frapper