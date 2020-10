Élections USA : Direction Détroit sur Auvio

Nouvelle étape du Road Trip d’Alice Debatis et Arnaud Vernier.

Ils vous emmènent ce matin, dans la plus grande ville du Michigan, Détroit ! Là-bas, le message est partout. Sur des affiches de 10 mètres le long des autoroutes, dans des spots diffusés à la radio ou sur une banderole tirée par un avion tous les jours au-dessus de la ville : “VOTE” en français “ VOTEZ “ La participation électorale sera dans cet État très disputé, une clé de la présidentielle américaine. Les républicains et les démocrates l’ont bien compris. Les pro- Biden se concentre sur les voix à Detroit même, où la communauté noire représente plus de 80 % de la population. Les républicains visent eux les banlieues de la ville. Alice Debatis et Arnaud Vernier nous emmène dans les deux camps qui mène une guerre acharnée sur le terrain…