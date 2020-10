Séries : Au coeur du Wisconsin sur Auvio

Nous sommes de retour sur les routes des Etats-Unis avec Alice Debatis et Arnaud Vernier qui ont parcouru 600 kilomètres depuis Détroit pour arriver dans le Wisconsin. Un état, qu’on qualifie de « swing State » parce qu’il peut basculer d’un côté ou de l’autre. Le Wisconsin, traditionnellement démocrate, avait élu Donald Trump il y a 4 ans à une très courte majorité. Aujourd’hui, c’est impératif pour les démocrates de le reconquérir. Pour le moment, Biden est en tête dans les sondages mais rien n’est joué. Le Wisconsin a été très marqué par les émeutes de Kenosha et pourrait être sensible au discours de la loi et de l’ordre de Donald Trump. C’est justement dans cette ville où Jacob Blake, un afro-américain de 29 ans a été grièvement blessé par plusieurs tirs de police fin aout, que Alice Debatis et Arnaud Vernier nous emmène ce matin.