Élections USA : Immersion le long du lac Michigan sur Auvio

Nouveau stop dans notre road trip aux Etats-Unis: on s’arrête aujourd’hui le long du lac Michigan, dans la ville de Milwaukee, le berceau des Harley Davidson. En 2016, Donald Trump avait conquis de justesse cette région industrielle. Il y avait senti monter le mécontentement de la classe ouvrière blanche contre les accords commerciaux de libre-échange. Quatre ans plus tard, le climat semble moins favorable au Président. Ses guerres commerciales n’ont pas eu les bénéfices attendus pour l’industrie. L’une d’entre elle, déclenchée avec l’Union européenne, a même attiré des taxes douanières sur l’emblème de la ville, les Harley Davidson. Un reportage d’Alice Debatis et Arnaud Vernier.