Élections : 48h de calme plat - Les Décodeurs - 14/10/2018

Aujourd’hui vous n’entendrez aucun homme ni aucune femme politique sur notre antenne. Aucun militant notoire non plus. Il n’y aura pas de sondage, pas de décodage,… rien. Et pour cause : nous traversons en ce moment ce que l’on appelle la période de neutralisation à l’antenne, à savoir 48h de calme électoral. De quoi s’agit-il ? Pourquoi la RTBF suit-elle ce dispositif ? Avec quelles conséquences sur nos choix éditoriaux ? Nous en discutons avec Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’information à la RTBF, et Thomas Gadisseux, responsable de la cellule politique de la rédaction.

Émission Les Décodeurs