Le Mug - Invité 2 : Avec Zoé Tabourdiot et Leslie Doumerc, membres du comité de programmation du festival. sur Auvio

Ear You Are, festival d'art sonore et radiophonique organisé par l'atelier de création sonore radiophonique, une structure d’accueil aux auteurs, réa¬li¬sa¬teurs, opé¬ra¬teurs, créa¬teurs inté¬res-sés par la radio. Elle met à dis¬po¬si¬tion de ceux-ci des moyens tech¬niques et finan¬ciers, un accom¬pa¬gne¬ment artis¬tique ainsi qu’une aide à la pro¬duc¬tion et à la diffusion. Leur festival se déroulera du 4 au 8 décembre 2019 dans 5 lieux à Bruxelles. Avec Zoé Tabourdiot et Leslie Doumerc, membres du comité de programmation du festival.