Le parti pris : Regards croisés sur Auvio

Deux personnalités partageant la même discipline croisent leur regard sur l’année qui écoulée. Ce qui les a marqué, ce dont ils se rappelleront, ce qu’ils préfèreraient oublier… Ce jeudi, Pascal CLAUDE reçoit deux spécialistes de la psyché humaine:

Sandrine Detandt, docteure en psychologie, professeure en faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'ULB, et clinicienne et Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et écrivain

Au programme, ce thème : Comment allons-nous ? La santé mentale des Belges en question(s)