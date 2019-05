Duel : Marie-Martine Schyns (cdH) face à Pierre-Yves Jeholet (MR) - Elections 2019 - 14/05/2019

MA VOIX, MON CHOIX - ELECTIONS 2019. LE DUEL. Thomas GADISSEUX. Leurs deux partis gouvernent ensemble en Wallonie, et s'opposent au niveau fédéral et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Comment gérer ces grands écarts ? MR et cdH sont-ils alliés dans cette campagne ? Et sur quels thèmes ? Marie-Martine SCHYNS (cdH), Ministre de l'Education, et Pierre-Yves JEHOLET (MR), Ministre wallon de l'économie, se font face dans ce débat.