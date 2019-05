Duel : Jean-Claude Marcourt (PS) et Benoît Lutgen (cdH) - Elections 2019 - 13/05/2019

MA VOIX, MON CHOIX - ELECTIONS 2019. Pour ce deuxième duel, Thomas GADISSEUX reçoit Jean-Claude MARCOURT, candidat PS et Benoît LUTGEN, candidat CDH. Ils se sont quasi plus parlé depuis ce jour de juin 2017 où le président du cdH a éjecté le locataire socialiste du ministère wallon de l'économie. Au programme de ce duel, la question du redressement wallon, des subsides européens, et de la bonne gouvernance (liégeoise).