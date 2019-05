« Duel » est une série d’émissions de face à face en radio et en TV qui a démarré cette semaine et qui se déroulera jusqu’au scrutin. Des rendez-vous sur La Premiere et sur la Une.



Ce vendredi, « Duel » verra s’affronter le ministre des Affaires étrangères et candidat MR, Didier Reynders et Georges Gilkinet, député fédéral sortant et candidat Ecolo.