Du monstre du Loch Ness au yéti : sur la piste des créatures mystérieuses : Episode 1: Dans les sommets de l'Himalaya: l'abominable homme des neiges sur Auvio

Vous connaissez Nessie, le célèbre monstre d’un lac écossais mais connaissez-vous les autres monstres lacustres dans le monde ? Il y en aurait plus de 200, comme Ogopogo, le serpent marin qui hante les eaux du lac Okanagan au Canada… Vous avez certainement entendu parler du yéti mais connaissez-vous l’almasty ? le Yeren ? Le Barmanou ? Ces hommes sauvages inconnus qui existeraient encore dans le Caucase, en Chine ou dans les régions montagneuses du Pakistan ? Savez-Vous que le Mokélé-Mbembé est peut-être un dinosaure relique qui survit dans les forêts inexplorées en Centre-Afrique ? Et quelle était cette bête sanguinaire qui a ravagé la France au 18ème siècle ? Si vous pensez que toutes les espèces animales ont été découvertes sur notre planète, vous risquez d’être surpris ! Et si vous n’avez pas peur de vous confronter aux monstres des légendes qui recèlent peut-être un fond de vérité, alors bienvenue dans le monde extraordinaire de la cryptozoologie !