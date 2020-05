Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

La chronique de Gorian Delpâture : "Du bleu dans la nuit" de Jean-Charles Chapuzet (Marchialy).



C'est l'effroi à Jarnac lorsque la petite Mona Lisa est kidnappée un soir de février 2004. Tous les hommes de la gendarmerie locale se mobilisent, et même au-delà, la section de recherches de Bordeaux. Ils ne le savent pas encore, mais ce fait divers va devenir l'affaire la plus importante de leur vie. Quatorze ans plus tard, le Patron, directeur d'enquête de l'affaire, et plusieurs gendarmes se souviennent : le dispositif mis en place, la coopération entre la brigade locale et la gendarmerie de Bordeaux, la garde à vue d'un suspect - interminable jusqu'à l'ultime rebondissement -, les retentissements médiatiques et politiques de l'affaire. Du Bleu dans la nuit est la chronique heure par heure de cette journée sous tension où se joue la vie d'une fillette, l'histoire des coulisses de l'enquête, mais aussi un récit social sur la campagne française.