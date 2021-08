Florence DUSSART nous parle d’une réforme qui a fait pas mal de bruit : la réforme de la protection civile, rentrée en application le 1er juillet 2019. Où en est-on, 2 ans et demi après cette décision ? On en parle avec Eric THIEBAUT bourgmestre de la commune d’Hensies, député fédéral, président de la zone de secours Hainaut Centre et qui a suivi le dossier de près.