Droit de suite

Florence DUSSART s’intéresse à une question mobilité aujourd’hui. Les visiteurs du parc Pairi Daiza en Hainaut le savent bien pour accéder en voiture à l’une des principales attractions de Wallonie, il faut souvent s’armer de beaucoup de patience et traverser des petits villages qui -en saison- sont envahis de voitures. Problème qu’on tente de résoudre depuis de nombreuses années. Alors où en est-on aujourd’hui ? Quelles avancées ? La nouvelle route va-t-elle voir le jour ? On fait le point avec Isabelle GALANT bourgmestre de Lens, une des communes qui a dit non à la nouvelle route, et Yves