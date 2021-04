Droit de Suite : 2018: le Peterbos à Anderlecht sur Auvio

Nouveau rendez-vous à découvrir tout au long de cette semaine, « Droit de suite » fait le point sur un sujet qui fut d’actualité. Où en est le dossier ? Les promesses formulées jadis ont-elles été tenues ? Les acteurs expliquent et les responsables politiques réagissent. Pour ce deuxième épisode, on retourne en 2018 à Peterbos, où un groupe de jeunes s’en était pris à des chauffeurs de la STIB. 3 ans après les violences et le constat d'abandon du quartier et de ses habitants posé par des travailleurs sociaux, où en est-on ? Le contrat de quartier a-t-il débuté? On fait le point avec Fabrice