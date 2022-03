Dossier de la rédaction

Audience attendue ce mardi au procès en assises des attentats du 13 novembre 2015 au Tribunal de Paris. Avec au programme, la suite des interrogatoires de Salah Abdeslam et de Mohammed Amri. Un procès très suivi et ce notamment par les victimes des attentats mais aussi par les proches des djihadistes, eux aussi victimes collatérales de l’endoctrinement terroriste. Des profils que tout semble opposer et pourtant. En Belgique, un projet a décidé de les rassembler. C’est le projet « Retissons du lien » dont Stéphanie LEPAGE nous parlera.