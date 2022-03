Dossier de la rédaction

Reportage de Frédéric FAUX à la frontière Finlande/Russie où le business est complètement à l'arrêt : le centre commercial flambant neuf destiné à la clientèle russe est quasiment vide. La Finlande est l'un de pays européens les plus proches des Russes, géographiquement, et économiquement. Le sommet de Versailles qui se déroule ces jeudi et vendredi devrait largement aborder l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au-delà de l'indépendance énergétique que les Européens souhaiteraient acquérir, il sera aussi question des relations commerciales et économiques avec la Russie. Que craindre du côté des exportations belges ou du côté des entreprises belges implantées en Russie ? On en parle avec Gérard SEGHERS, Conseiller économique et commercial de l’AWEX à Moscou.