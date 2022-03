Dossier de la rédaction : Comment envisager la suite du conflit russo-ukrainien ? sur Auvio

L'offensive russe contre l'Ukraine se poursuit avec son lot de commentaires et réactions à travers le monde. Lundi, des négociations entre la Russie et l'Ukraine ont eu lieu en Biélorussie, il s'agit des premiers pourparlers entre les deux pays depuis le début de l'invasion de l'Ukraine décrétée par Moscou. Comment envisager la suite ? Peut-on espérer voir cette offensive se terminer rapidement ? On en parle avec Michaël-Eric LAMBERT, analyste à l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.