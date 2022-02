Dossier de la rédaction : Fin du télétravail obligatoire sur Auvio

Fin du télétravail obligatoire, désormais celui-ci est seulement "recommandé". Une libération pour certains qui aspirent à revoir les collègues mais une contrainte pour d'autres. Maintenant que l'obligation est levée, les entreprises vont-elles être capables de faire revenir les employés ? Le rapport au travail ou plutôt le rapport entreprises/travailleurs n'a-t-il pas définitivement changé ? On en parle avec Catherine CHOQUE, psychologue spécialisée en ressources humaines et consultante au CESI, un service externe de prévention et de protection au travail.