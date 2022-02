Dossier de la rédaction : Qui est réellement la Reine Paola ? sur Auvio

Qui est réellement la Reine Paola ? Quel a été le vrai parcours de cette jeune fille emportée dès l'âge de 20 ans dans la tourmente d'un destin royal. Au-delà des rumeurs et de l'image officielle, qui est cette femme tant exposée, mais si secrète ? Pour la première fois en télévision, une reine des Belges a ouvert ses portes et son cœur. Elle a permis au réalisateur Nicolas Delvaulx de la suivre dans son intimité pendant plusieurs mois. On en parle avec Danielle WELTER.