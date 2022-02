Dossier de la rédaction : Les bourses européennes dévissent sur Auvio

Les bourses européennes dévissent à cause de la crise ukrainienne. Les investisseurs préfèrent la sécurité et les tensions entre la Russie et l'Ukraine a tendance à provoquer une certaine nervosité sur les marchés. La crise a aussi une influence sur les prix de l'énergie qui continuent de grimper et l'Europe craint les risques d'approvisionnement en gaz et en pétrole puisque la Russie est un des grands fournisseurs de ces matières premières. On en parle avec Etienne de CALLATAY, économiste.