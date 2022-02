Dossier de la rédaction : Grève dans l'enseignement sur Auvio

Ce jeudi, le secteur de l'enseignement est en grève. Thomas GADISSEUX sera aux côtés d’une éducatrice de l’internat du CEPES à Jodoigne, Amandine DABREMONT. Les éducateurs qui, durant la crise, ont assuré les nombreuses heures d’étude ces dernières semaines.

Que se passe-t-il dans nos écoles ? La crise sanitaire a désorganisé les apprentissages et rompu les dynamiques de groupe dans les classes. Mais un certain malaise préexistait dans l'enseignement. On évoque tout cela avec Bruno DERBAIX, docteur en sociologie, spécialiste des écoles en zones difficiles, conférencier et formateur d'ensei