Dossier de la rédaction : L'argent cash est-il voué à disparaitre ? sur Auvio

Le cash disparaît de plus en plus de nos quotidiens. Qu'on le veuille ou non, il est de plus en plus difficile d'en acquérir, faute de distributeurs, et cette tendance va s’accélérer. En effet, à l’avenir, l’accès au cash sera encore plus compliqué qu’aujourd’hui. Les banques s’en défendent mais elles ont prévu de restreindre l’accès au liquide, notamment par des diminutions de distributeurs. La priorité des banques, c’est désormais l’argent dématérialisé, l’argent numérique. Il coute moins cher et son usage peut être facturé. On en parle avec Anne FILY, économiste et chercheuse en inclusion