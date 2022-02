Daniele WELTER nous dévoile le programme de la visite du couple royal dans la péninsule arabe où ils visiteront notamment Oman et Dubaï. Dubaï, réputée pour son faste, son outrance et son tape-à-l'oeil est aussi la planque rêvée pour les trafiquants et criminels de toute envergure. Pourquoi ? Explications avec Sébastien GEORIS