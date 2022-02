Dossier de la rédaction : Groupe Orpea en Belgique: Faut-il s'inquiéter ? sur Auvio

Depuis la publication fin janvier du livre-enquête « Les fossoyeurs », du journaliste français Victor Castanet, Orpea, leader mondial du secteur des Ehpad, est au cœur d’un scandale dénonçant certaines pratiques managériales au sein d’établissements en France. On fait le point sur la situation en France et les derniers éléments d’infos avec William DE LESSEUX, notre correspondant à Paris. Chez nous, le groupe ORPEA est aussi implanté, avec de nombreuses maisons de repos. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter ? La situation est-elle la même qu'en France ? On en parle avec Gaël THIRY, médecin