Dossier de la rédaction : Les coulisses des contrôles aux douanes sur Auvio

L'invité dans l'actu: Que se passe-t-il lors des contrôles aux douanes de nos aéroports? Il nous est revenu ces dernières semaines plusieurs cas de renvoi de passagers en centres fermés avant expulsion alors qu'a priori leurs papiers, titres de séjour et autre visa étaient en ordre. Quels sont les motifs qui autorisent un agent des frontières à refuser une entrée sur le territoire? Qui contrôle que ces motifs soient bien respectés? Et quels sont les recours en cas d'expulsion abusive? On en parle avec Maître Marie DOUTREPONT, avocate, spécialiste de ces questions.