Dossier de la rédaction : Thomas Orban pour son ouvrage "Alcool, ce qu’on ne vous a jamais dit " sur Auvio

L’addiction à l’alcool est l’un des problèmes de santé mentale les plus répandus aujourd’hui. Pourtant, elle reste l’un de ceux qui sont les moins bien pris en charge : seuls 15% des personnes alcoolodépendantes sont diagnostiquées et, parmi celles-ci, seule une sur deux est traitée. Comment expliquer ce phénomène ? On en parle avec Thomas Orban, pour la sortie de son ouvrage « Alcool, ce qu’on ne vous a jamais dit » avec Vincent Liévin.