Dossier de la rédaction : Europe: durcissement des contraintes envers les non-vaccinés sur Auvio

Nos pays voisins qui durcissent les règles à l'encontre des non-vaccinés. C'est, entre autre, le cas de l'Autriche qui rendra la vaccination obligatoire dès le 1er février. En attendant, les non-vaccinés sont confinés et pas le reste de la population. Comment cela est-il vécu sur place ? Direction Vienne avec notre correspondante Céline BEAL.

Et qu'en est-il au niveau légal ? On en parle avec Benoit Frydman, juriste et philosophe du droit à l'ULB.