Enième rebondissement dans l’affaire Djokovic à quelques jours du début de l’Australian Open. Après plus d’une semaine de feuilleton médiatique et juridique autour du Serbe le gouvernement australien élargi son enquête autour du test Covid du joueur. On en parle avec Christine HANQUET et Jean-Michel DE WAELE, sociologue du sport et professeur de Sciences Politiques à l’ULB, spécialiste de l’Europe de l’Est.