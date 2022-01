Dossier de la rédaction : L'absentéisme dans les entreprises sur Auvio

Omicron se développe, et avec la rentrée, quid de la problématique de l’absentéisme dans les entreprises ? Que mettre en place pour y faire face ? Y-a-t-il un risque de paralysie des activités de certaines entreprises du aux quarantaines à répétition ? Faut-il revoir les règles de quarantaines établies par le gouvernement ? On en parle ce mardi avec Karima GHOZZI, porte-parole chez Delhaize qui nous expliquera les stratégies mises en place par l’entreprise. On en parle également avec Olivier de WASSEIGE, administrateur délégué et directeur général de l’Union Wallonne de Entreprises.