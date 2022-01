Dossier de la rédaction : L'envolée des prix de l'énergie sur Auvio

A quelle sauce va-t-on être mangé lorsque nous recevrons nos décomptes de consommation de gaz et d'électricité? Les tarifs se sont envolés ces derniers mois et nous risquons d'être collectivement et désagréablement surpris lorsque nous recevrons la facture finale. Alors, contrats fixes, contrats variables, échéance et renouvellement de contrat, quelle est la bonne attitude à suivre pour réduire la casse au maximum? Peut-on espérer une baisse des prix dans les prochains mois? On en parle avec Antoine Dumont, Manager de la plateforme en ligne comparateur-énergie mise en place par Wikipower.