Dossier de la rédaction : Le point sur le CODECO du jour sur Auvio

Nouveau Codeco ce jeudi matin en fin de congés scolaires et à la veille d'une rentrée où il faudra sans doute tenir compte du variant Omicron. Omicron qui se répand plus vite dans la population mais qui semblerait moins sévère que le variant Delta. Alors comment appréhender ce nouveau variant ? Les mesures seront-elles prolongées ? Voir renforcées ? Comment rétablir la confiance entre citoyens, experts et politiques ? Est-elle définitivement brisée ? On en parle avec Yves COPPIETERS, épidémiologiste et professeur de santé publique à l’ULB.