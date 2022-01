Dossier de la rédaction : L'Europe veut labelliser les investissement durables sur Auvio

La Commission européenne a envoyé vendredi soir aux États membres de l’UE sa proposition de texte sur la taxonomie qui consiste à “labelliser” les investissements durables, incluant les investissements dans les centrales nucléaires et à gaz. L’objectif : orienter la finance verte vers les activités contribuant à la réduction des gaz à effet de serre. Comment cette proposition est-elle perçue ? Qu’est-ce que la taxonomie ? Pourquoi y avoir inclus le gaz et le nucléaire ? (1) Décryptage avec Sandro CALDERON. (2) On en parle ensuite avec Jérôme MEESSEN, senior consultant chez Climact, société