Dossier de la rédaction : Début de la nouvelle zone de basse émission bruxelloise sur Auvio

Les véhicules diesel de norme Euro 4 seront interdits sur le territoire régional. Fini les diesels immatriculés avant janvier 2011 (et donc âgés de plus de onze ans). Cette mesure concerne plusieurs dizaines de milliers de véhicules : voitures, bus, minibus, ou camionnettes. La région Bruxelloise poursuit donc sa croisade entamée en 2018, contre les moteurs les plus polluants. On en parle avec Louise DUPREZ, chargée de mission à Bruxelles environnement.