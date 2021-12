Dossier de la rédaction : La désobéinssance civile est-elle justifée ? sur Auvio

Avec les théâtres et cinémas qui ont décidé de braver l’interdiction d’ouverture et la manifestation de ce dimanche, il plane comme une atmosphère de désobéissance civile sur notre plat pays. Comment expliquer ce phénomène ? Est-ce que les mesures prises la semaine dernière par le CODECO sont à ce point incohérentes que la désobéissance est la seule alternative ? Est-ce que cette désobéissance civile est une réaction saine devant ces décisions ? On en parle avec Françoise TULKENS, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’Homme