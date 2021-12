Dossier de la rédaction : Médecins Sans Frontières a 50 ans! sur Auvio

Médecins Sans Frontières fête ses 50 ans ce mercredi 22 décembre. L’organisation internationale comprend aujourd’hui 65.000 collaborateurs et mène une centaine de projets dans plus de 70 pays. Quelles ont été, et sont encore, les missions phares d’MSF ? Quelle est l’évolution du contexte humanitaire ? A quels défis l’organisation est-elle confrontée ? On en parle avec Georges DALLEMAGNE, député fédéral et ancien directeur général de Médecin Sans Frontières.