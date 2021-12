Dossier de la rédaction : Comment lutter contre les dérives des stades de foot ? sur Auvio

Les « supporters » du Club de Bruges font une nouvelle fois parler d’eux après des insultes racistes à l’encontre de Vincent Kompany et son staff dimanche lors du match contre Anderlecht. Des actes qui ne resteront pas impunis si l’on en croit les déclarations du FC Bruges. Focus sur ces « supporters », et sur les débordements récents dans les stades avec Manu JOUS. On évoquera ensuite ce qui est mis en œuvre pour lutter contre ce phénomène avec Pierre CORNEZ, porte-parole de l’Union Belge de Football.