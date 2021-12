Dossier de la rédaction : Exit le secret bancaire sur Auvio

Dès janvier 2022, exit le secret bancaire ! A partir de l'année prochaine, les banques auront l'obligation légale de fournir, à l'administration fiscale, les montants se trouvant sur les comptes en banque de chaque belge. Et ce, deux fois par an, en juin et en décembre. L'idée n'est évidemment pas de surveiller madame et monsieur tout le monde mais bien de lutter contre les fraudes de grande ampleur. On éclaircit cette mesure avec Sabrina SCARNA, avocate fiscaliste.