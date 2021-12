Dossier de la rédaction

15 juillet 2021, la Belgique, et surtout la Province de Liège, est touchée par de terribles inondations. 38 personnes ont perdu la vie dans la catastrophe et de nombreuses autres se sont retrouvées sans logement. 5 mois après le drame, quelle est la situation sur place ? Où en sont les 71.746 dossiers d’indemnisation ? Quel est l'état d'esprit de la population à l'approche des fêtes de fin d'année ? Eléments de réponse avec Justine DENIS, échevine Affaires sociales et présidente du CPAS de Limbourg, ville particulièrement défigurée par ces inondations. Et Monique Cramillon, sinistrée à Ensiv