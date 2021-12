Le pilote de F1 Max Verstappen a été sacré champion du Monde à Abu Dhabi ce dimanche après-midi au terme d’un 58ème et dernier tour de folie, à l’instar de cette saison exceptionnelle, qui restera gravée dans les mémoires. Retour sur la course, la saison et le duel Hamilton/Verstappen avec Gaëtan VIGNERON et Frédéric KERVERS, rédacteur au moniteur automobile, spécialiste des sports moteur.