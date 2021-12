Dossier de la rédaction : sur Auvio

Comment les écoles font-elles face aux absences des professeurs en raison de contamination au Covid 19 ou obligés de se mettre en quarantaine ? La situation est compliquée et les directeurs et directrices d'école ont une obsession : tenir encore trois semaines, jusqu'aux prochains congés scolaires. On prend le pouls de la situation avec Christel DEPOTTE, directrice institut Saint Charles à Peruwelz. Nous ferons également le point sur la situation Catherine LINARD, géographe de la santé.