Dossier de la rédaction : Vers un nucléaire 2.0 ? sur Auvio

En France notamment, les autorités veulent implanter de nouvelles centrales nucléaires dites de "nouvelle génération". En quoi ces centrales seront-elles différentes des centrales actuelles ? Seront-elles plus sûres ? Produiront-elles moins de déchets ? On en parle avec Thomas PARDOEN, professeur à l'institut de mécanique, matériaux et génie civil de l’UCLouvain, président du conseil scientifique du centre de recherche nucléaire fédéral de Mol.