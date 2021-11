Dossier de la rédaction : Journée mondiale des toilettes sur Auvio

Ce vendredi, c’est la Journée Mondiale des toilettes Plus de papier, pas de planches, pas de poubelles ou de savon... Repensez aux toilettes de votre école. Vous n’en gardez sans doute pas un souvenir mémorable... Ça reste un problème aujourd’hui dans de nombreux établissements. Avec les conséquences que l’on imagine sur le bien-être des élèves. L’association Ne tournons pas autour du pot, soutenue par la Fondation Roi baudouin, travaille sur le terrain pour faire bouger les choses. Reportage de Marie VANCUTSEM et Ariane DUFRANE.

On en parle ensuite avec Yves DARIO de la Fondation Roi Baud