dossier de la rédaction

L'Union Féministe Inclusive Autogérée a vu le jour dans la foulée du mouvement #balancetonbar. Le collectif est à l'origine d'un rassemblement qui aura lieu vendredi soir à la place Albertine à 20 heures. Concomitamment, l'UFIA appelle au boycott des bars et clubs ce vendredi afin de délivrer un message fort aux autorités politiques et aux patrons des bars et clubs. Cette action est menée sous le #nightlifeblackout