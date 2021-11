Le dossier de la rédaction avec Arnaud Zacharie

Ce jeudi, le CNCD publiait son Baromètre de la solidarité internationale. Un millier de personnes ont été interrogées et il en ressort que plus de 72% d'entre eux seraient en faveur d'un impôt européen sur les grands patrimoines pour financer le plan de relance de l'UE. Ce baromètre indique également que les Belges sont favorables à plus de justice fiscale, et veulent également accélérer la transition écologique. Sur le plan international, les Belges sont plutôt en faveur du soutien aux pays en voie de développement en ce qui concerne la crise du Coronavirus. On en parle avec Arnaud ZACHARIE