Dossier de la rédaction : Les règles sanitaires dans les écoles sur Auvio

(1) Plusieurs directions d'écoles tirent la sonnette d'alarme. Certaines écoles font à nouveau face à des fermetures de classes, d’absences d’élèves et de professeurs. La gestion des cas Covid et des cas contacts devient intenables. Les règles changent parfois chaque semaine, elles sont lourdes et illisibles… Sophie LEONARD s’est rendue hier à l’école libre de Pronfondsart… il y a deux semaines ils ont du fermer 2 classes (sur 16 ) suite à des cas Covid.

(2) Nous évoquerons ensuite la problématique avec Eric LEFEBVRE, président du CoBra, le collège des directeurs de Bruxelles et du Brabant